الامارات | محمد بن راشد: كل عام وقادمكم أجمل.. وأيامكم أفضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"نبارك للأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد 1447 … نسأل الله أن يكون عام خير ويمن وبركة" .

وتابع سموه قائلا :"كل عام وقادمكم أجمل .. وكل عام وأيامكم أفضل .. وكل عام وشعوبنا في أمن وأمان وسلام واستقرار وازدهار ..".