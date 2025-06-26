الامارات | محمد بن زايد يهنئ الإمارات والشعوب الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أهنئ شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يكون عاماً يسوده السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وأن تنعم فيه الشعوب كافة بالخير والازدهار".