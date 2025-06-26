الامارات | تخريج 100 موظف في برنامج تأهيل متخصصي الموارد البشرية لحكومة دبي     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع شركة «إس إتش إل» (SHL) في الشرق الأوسط، حفل تخريج لـ100 موظف من الكوادر العاملة في إدارات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، ضمن برنامج تأهيل لمتخصصي الموارد البشرية في حكومة دبي في مجال إدارة وتحليل المواهب.

وأُقيم الحفل بحضور ممثلين عن الدائرة وشركة «إس إتش إل»، وعدد من الشركاء من جهات حكومية عدة.

ويمثّل هذا الحفل تتويجاً لنجاح اتفاقية التعاون الموقعة بين الدائرة وشركة «إس إتش إل» في الشرق الأوسط، والتي جاءت بهدف تقديم خدمات استشارية وتدريبية متخصصة في الموارد البشرية، خصوصاً في مجال تأهيل وتدريب مقيّمين معتمدين للكفاءات السلوكية، وتعزيز قدراتهم على إدارة المواهب بفاعلية، مع الاستفادة من أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.

وقال المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «يعكس هذا البرنامج المتكامل التزام حكومة دبي المستمر بتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالأدوات الحديثة لتولي زمام القيادة في مسيرة التحول الحكومي، ويأتي بهدف صقل المواهب الحكومية وتعزيزها، من خلال تطبيق أدوات متطورة لقياس الكفاءات السلوكية، بما يضمن استجابة الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل واحتياجاته، كما ينسجم البرنامج مع الأهداف الوطنية والتوجهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة في الاستثمار برأس المال البشري، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية واستبقائها، وتحقيق التوطين النوعي، لبناء حكومة استباقية مرنة ومبتكرة، قادرة على استشراف التحديات ومواجهتها من خلال منظومة عمل متكاملة وفاعلة».

وأضاف: «فخورون في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بجهود جميع الخريجين، الذين نعدّهم شركاء أساسيين في مساعينا نحو تطوير بيئة عمل حكومي مبتكرة وداعمة، ونماذج مميّزة للموظف الحكومي القادر على صناعة الفرق، من خلال أدوات تقييم علمية ومعايير عالمية تسهم في ترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي على الصعد كافة».