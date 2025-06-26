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الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير لبنان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير لبنان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، فؤاد شهاب دندن، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير هذا الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وقلّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد شهاب دندن الوسام، خلال استقباله له، أمس، في أبوظبي.

وأعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب فؤاد شهاب دندن عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بسياسة سموه الحكيمة، والدور البارز الذي يضطلع به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة، لما لقيه من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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