الامارات | «فلل ومزارع بأسعار خيالية».. عروض وهمية لسرقة أموال المستأجرين خلال الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة رأس الخيمة من انتشار مقاطع ترويجية وهمية لعروض صيفية على فلل ومزارع سياحية، تتضمن مسابح خاصة وإطلالات خلابة بأسعار لا تتجاوز 300 درهم لليلة، مؤكدة أن بعض هذه المقاطع يُستخدم كوسيلة احتيال رقمي تنفذها عصابات إلكترونية محترفة، تقوم بتعديل مقاطع عقارات حقيقية، وطرحها مجدداً عبر حسابات وهمية وروابط مجهولة، مستهدفة الباحثين عن الاستجمام بأسعار منخفضة.

وأكدت الشرطة أن هذه العروض المغرية، التي تنتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي خلال موسم الصيف، تخفي وراءها عمليات نصب واحتيال ممنهجة، تستغل سرعة حجز العملاء وثقتهم بالصور والمقاطع المنشورة، دون التأكد من مصدر الإعلان أو هوية المعلن.

ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى التحلي بالحيطة والحذر عند التعامل مع الإعلانات الخاصة بتأجير الفلل والمزارع، مشددة على ضرورة الالتزام بأربع خطوات أساسية يمكن من خلالها الوقاية من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف الباحثين عن الاستجمام بأسعار مغرية.

وأكدت أن الخطوة الأولى تبدأ بالتحقق من التعليقات والمراجعات التي تُرفق غالباً مع المقطع الترويجي، حيث تمثل هذه التعليقات مؤشراً أولياً على صدقية العرض، سواء من خلال تجارب المستخدمين السابقين أو من خلال الإشارات التحذيرية التي قد يتركها ضحايا سابقون، وتتمثل الخطوة الثانية في البحث عن موقع العقار المعروض عبر الخرائط الرقمية، كخدمة «Google Maps»، للتأكد من وجوده الفعلي على أرض الواقع، ومطابقة موقعه مع الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة، إذ إن غياب أي أثر للعقار قد يشير إلى عملية احتيال.

وشددت الشرطة في الخطوة الثالثة على ضرورة عدم الحجز أو الدفع إلا من خلال منصات حجز إلكترونية معروفة ومرخصة، مثل التطبيقات الرسمية أو مواقع الشركات المعتمدة، وعدم الانجرار وراء إعلانات فردية تُروّج لعقارات عبر محادثات مباشرة أو روابط غير رسمية.

وتأتي الخطوة الرابعة لتؤكد أهمية تجنب الضغط على روابط مجهولة المصدر، أو التواصل مع أرقام غير موثوقة لا تحمل هوية تجارية واضحة، كما تحذر من التسرع في اتخاذ قرار الحجز والدفع بناء على صور فقط، داعية إلى التريث والتأكد من صحة الإعلان عبر التواصل مع الجهة المالكة للعقار أو زيارة الموقع في حال أمكن ذلك، لضمان عدم الوقوع ضحية لعصابات احتيالية محترفة تستخدم أساليب متطورة للإيقاع بضحاياها.

في السياق ذاته، حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن عروض مغرية، من خلال طرح إعلانات ترويجية كاذبة، تشمل تذاكر السفر، والفعاليات الرياضية، والحفلات الجماهيرية، بأسعار منخفضة، هدفها الإيقاع بالضحايا.

ونبهت الشرطة أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية ومنافذ البيع الموثوق بها فقط، وعدم الانسياق وراء العروض غير المنطقية، كما أوصت باستخدام وسائل دفع آمنة، تتيح استرجاع الأموال في حال وقوع أي مشكلة، وتجنب التحويلات البنكية أو الدفع النقدي الذي لا يضمن أي حماية قانونية في حال التعرض لاحتيال.

وشددت على ضرورة الحذر من الروابط المشبوهة، والرسائل النصية غير الموثوقة، مشيرة إلى أهمية استخدام التطبيقات الرسمية الخاصة بالفعاليات والخدمات لتفادي الوقوع ضحية، مؤكدة أن الجهود الأمنية مستمرة للتصدي لأساليب الاحتيال المتجددة، بالتوازي مع نشر الوعي المجتمعي.

• 4 خطوات لعدم الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف الباحثين عن الاستجمام بأسعار مغرية.