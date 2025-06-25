تعرف إلى طقس الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثاني عند الساعة 01:19 والجزر الأول عند 08:09 والجزر الثاني عند الساعة 18:57. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 21:48 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 70 30

دبي 41 31 70 20

الشارقة 42 30 65 20

عجمان 41 30 70 25

أم القيوين 43 28 75 20

رأس الخيمة 44 28 70 15

الفجيرة 39 35 75 30

العـين 43 29 50 10

ليوا 42 32 50 15

الرويس 38 34 60 40

السلع 39 33 65 30

دلـمـا 38 33 95 50

طنب الكبرى / الصغرى 40 32 85 40

أبو موسى 39 32 80 45