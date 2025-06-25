رئيس الدولة يصل الدوحة في زيارة أخوية.. وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي.

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي «لخويا» وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة قطر.

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر وعدد من كبار المسؤولين.