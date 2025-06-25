عبدالملك بن كايد يشيد بالدور الإنساني لمؤسسة تحقيق أمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة «تحقيق أمنية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الزهراء برأس الخيمة وفداً من المؤسسة، أن الجهود التي تبذلها المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، تُجسّد أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، وتعكس القيم الإماراتية الأصيلة في العمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الأمل لدى الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وتُحدث أثراً إيجابياً عميقاً في نفوسهم وأسرهم، مشيداً بقيادة الشيخة شيخة بنت سيف للمؤسسة وحرصها المستمر على توسيع نطاق عملها داخل الدولة وخارجها. وتطرق الشيخ عبدالملك بن كايد إلى أهمية دعم الاستدامة من خلال الوقف المخصص للجهات الخيرية والإنسانية لما له من دور في استدامة العمل الخيري والإنساني.

وثمّن هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن دعم الشخصيات الوطنية البارزة، مثل الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، يشكل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وقال إنه منذ تأسيس مؤسسة «تحقيق أمنية» عام 2010 برعاية الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان حققت العديد من الإنجازات المبهرة بهدف منح الأمل والسعادة للأطفال المرضى داخل الإمارات وخارجها.

وأضاف أن المؤسسة تمكّنت من تحقيق أكثر من 7800 أمنية منذ عام 2010 لأطفال مرضى من مختلف الجنسيات والحالات الصحية، منوهاً إلى أن المؤسسة أصبحت فرعاً معترفاً به عالمياً، وحظيت بمئات الشراكات مع مؤسسات حكومية، وخاصة إلى جانب تنظّيمها فعاليات كبرى مثل «سباق الأمنيات» بصفة سنوية في العاصمة أبوظبي.