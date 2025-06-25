الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مركبات

قال سكان بجزيرة الريم في أبوظبي، وتحديداً في شارع الزفيف المعروف بشارع الخدمات، والمقابل لمحطة أدنوك للتوزيع، إنهم يعانون وجود عدد من السيارات المهملة على جانبَي الطريق منذ ما يزيد على تسعة أشهر، فضلاً عن الحافلات التي تقف بشكل دائم، والتي تعيق الرؤية وتسبب الحوادث عند مداخل البنايات، مشيرين إلى أن الأمر الآخر الذي يعانونه قيام شركات تأجير السيارات بإيقاف مركباتها في المواقف العامة، لذا يطالبون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

خصومات

شكا حاملون لبطاقات «فزعة» و«إسعاد» للخصومات عدم قبولها في عدد من المحال التجارية والفنادق والمطاعم، جراء وجود خصومات لديها، خصوصاً للباقات الأقل سعراً، مشيرين إلى أن بعضهم يطلب من المتعاملين أخذ الباقات الأعلى سعراً ليشمله خصم هذه البطاقات، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في أمر شكواهم.

قيادة

طالب سائقون، إدارات المرور في الدولة بتفعيل مخالفة قيادة المركبة ببطء في الشوارع الرئيسة التي تزيد السرعة فيها على 80 كم، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء يتسببون في تكدس المركبات خلفهم من دون سبب، وسيرهم في المسار الأيسر، ويكونون منشغلين بالهاتف أو بالحديث مع ركاب السيارة الآخرين، وهذا الأمر يعد مخالفاً للنظام المروري، ويسبب إزعاجاً للآخرين.

توعية

اقترح قارئ على الجهات المعنية إطلاق حملات توعوية لسائقي الدراجات النارية، خصوصاً الذين يعملون في مجال خدمة توصيل طلبات الطعام، وذلك لتوعيتهم بمخاطر القيادة بتهور، مشيرين إلى أن مرورهم بسرعات عالية ينتج عنه إرباك حركة السير والتسبب في حوادث مرورية.