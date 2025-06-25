الامارات | سعود بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد إبراهيم عبيدالله.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة البراحة في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد وذويه، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.