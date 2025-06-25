الامارات | انطلاق المرحلة الأولى من «تحدّي الحساب الذهني» لطلبة الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة «تحدّي الحساب الذهني» في مدارس إمارة الفجيرة، وذلك بتوجيهات سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز المهارات الذهنية لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم على التفكير السريع والتحليل العقلي، بما يواكب توجهات الإمارة ومتطلبات العصر الرقمي وتقنيات المستقبل.

وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة تشكيل لجنة متخصصة، تضم ممثلين عن مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة، ووزارة التربية والتعليم، والمنطقة التعليمية بالإمارة، وخبراء متخصصين، لوضع الآليات اللازمة لإدخال الحساب الذهني في المدارس بشكل منهجي ضمن البرامج الصفيّة واللامنهجية، كما تم تمكين 50 معلماً ومعلمة من مختلف المدارس، معظمهم من معلمي الرياضيات، من خلال تدريب مكثّف بالتعاون مع مركز «Smart Brain» العالمي، لتزويدهم بالأدوات والأساليب التعليمية اللازمة لتفعيل الحساب الذهني داخل الفصول الدراسية.

وشهد التحدي تنظيم منافسات وتصفيات داخل المدارس، ثم مسابقات على مستوى المجموعات المدرسية، وصولاً إلى التحضير لإطلاق المسابقة النهائية السنوية على مستوى الإمارة، التي ستُمثّل مخرجاً طبيعياً لهذا الجهد المتكامل، وبوابة لاكتشاف وتبني الطلبة من ذوي القدرات المتميّزة في الحساب الذهني والبرمجة.

وأكد مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، أن إطلاق المبادرة يأتي ترجمةً لرؤية سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، نحو الاستثمار في طاقات الكوادر الشابة، وتطوير منظومة التعليم لتكون أكثر ارتباطاً بالمهارات الحياتية والذهنية، وأوضح أن المرحلة الأولى وضعت الأساس القوي للمضي قدماً في ترسيخ التعليم النوعي في مدارس الإمارة، مشيراً إلى أن التحدي يُرسّخ الحساب الذهني عنصراً أساسياً في العملية التعليمية، ويُسهم في اكتشاف المواهب الناشئة في مجالات البرمجة والابتكار.