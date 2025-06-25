وفد من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يبحث أفق التعاون مع «مركز الاتحاد للأخبار»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بحث الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، مع الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والوفد المرافق له، مجالات التعاون المشتركة.

وأكد الكعبي أن من يتابع أنشطة الأكاديمية يدرك أهمية جهودها على الصعيدين المحلي والدولي من خلال دورها المتميز في التوعية، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي، وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في الشؤون الدولية، وتسليط الضوء على المستجدات الإقليمية والعالمية، وتقديم تحليل علمي رصين للقضايا الراهنة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري بدور مركز الاتحاد للأخبار في صناعة الوعي، وترسيخ الهوية، وتعزيز الثقافة الوطنية، وتعريف الجمهور بقيم الإمارات وخصوصيتها الثقافية، وأشاد بدور الصحيفة في تقديم الخدمة الإخبارية، ومواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقام الظاهري بجولة في أقسام صحيفة «الاتحاد» التحريرية والرقمية والفنية، يرافقه عبدالله العامري، مدير إدارة العمليات، والدكتورة سارة شهاب، باحث رئيسي، وريحانة الهاشمي، مديرة إدارة الاتصال في الأكاديمية.

وخلال الجولة، قدم الكعبي شرحاً تفصيلياً عن مهام الأقسام التحريرية، وطريقة التعامل مع المحتوى الإخباري.

وأشار الكعبي، خلال الجولة، إلى عراقة صحيفة «الاتحاد» التي واكبت مسيرة الدولة وجهود مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد الكعبي أهمية التعاون بين مركز الاتحاد للأخبار، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بما يحقق المصلحة المشتركة في صناعة محتوى إعلامي متميز يعزز الدور المجتمعي، من خلال الاستفادة من قدرات الأكاديمية المتمثلة في إنتاجها المعرفي وإصداراتها وتقاريرها وندواتها المتخصصة في مجال العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي، ومصادرها المتنوعة من الخبراء والباحثين والدبلوماسيين داخل الدولة وخارجها.

وتستطيع الأكاديمية، من خلال التعاون مع مركز الاتحاد للأخبار، الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، وتعزيز دورها التوعوي الذي يخدم قضايا الوطن، ويواكب اهتمامات المجتمع، وإيصال إنتاجها المعرفي بوتيرة سريعة وفعالة للمهتمين والباحثين.