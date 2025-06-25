قرقاش: تضامننا مصدر قوتنا وصمام أماننا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا غنى عن وحدة الصف الخليجي، وأن تضامن شعوب المنطقة بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتها وصمام أمانها.

وقال معاليه، عبر منصة «إكس»: «مرّ الخليج العربي بالعديد من الأزمات، وفي كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة: لا غنى عن وحدة الصف. تضامننا، بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتنا وصمام أماننا، يحفظ استقرار دولنا وازدهار شعوبنا، بهذا التضامن نواجه التحديات ونصون مكانتنا».

وأضاف معاليه: «لا شك أن هذا هو الدرس الأهم من حصاد الأيام والأشهر الماضية».