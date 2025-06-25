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قرقاش: تضامننا مصدر قوتنا وصمام أماننا

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قرقاش: تضامننا مصدر قوتنا وصمام أماننا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا غنى عن وحدة الصف الخليجي، وأن تضامن شعوب المنطقة بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتها وصمام أمانها.
وقال معاليه، عبر منصة «إكس»: «مرّ الخليج العربي بالعديد من الأزمات، وفي كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة: لا غنى عن وحدة الصف. تضامننا، بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتنا وصمام أماننا، يحفظ استقرار دولنا وازدهار شعوبنا، بهذا التضامن نواجه التحديات ونصون مكانتنا».
وأضاف معاليه: «لا شك أن هذا هو الدرس الأهم من حصاد الأيام والأشهر الماضية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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