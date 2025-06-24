عمار النعيمي يشهد حفل تخريج دفعة 2025 في جامعة المدينة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم حفل جامعة المدينة عجمان بتخريج الدفعة التاسعة من طلبتها للعام الأكاديمي 2025، والبالغ عددهم 724 خريجا وخريجة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، يمثلون مختلف التخصصات العلمية.حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب عدد من الشيوخ والسفراء والقناصل، وكبار الشخصيات الأكاديمية، وممثلين عن الجهات الحكومية، إضافة إلى أسر الخريجين.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الطلبة المتفوقين من مختلف البرامج الأكاديمية، قبل أن يتم تسليم الشهادات إلى جميع الخريجين والخريجات.وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن اعتزازه بالخريجين، مشيدا بتميز جامعة المدينة عجمان بتقديم تجربة تعليمية شاملة تحفّز على الريادة والتميّز والابتكار.وقال سموه: " فخورون بهذه الدفعة التي تمثل نموذجا مشرفا للطموح والالتزام"، داعيا الخريجين إلى مواصلة رحلتهم في طلب العلم، والمساهمة بجدية في خدمة الوطن.وخاطب سموه الخريجين قائلا " أنتم اليوم لا تحققون نجاحاً شخصياً فقط، بل تمثلون طاقة وطنية نفخر بها ونعوّل عليها في صنع المستقبل، ونتطلع إلى أن نرى الخريجين قادة ومؤثرين في مجتمعاتهم، فهم عماد المستقبل ومحور التنمية".وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن التعليم يأتي في صلب رؤية عجمان 2030، حيث نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو بناء الإنسان، وتزويده بالعلم والمعرفة والمهارات التي تمكنه من مواجهة تحديات العصر والمساهمة بفعالية في بناء المجتمع واقتصاد المعرفة.

وأضاف سموه " قطعت عجمان خطوات كبيرة في تعزيز بيئة التعليم العالي، وتحرص الإمارة دوما على دعم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وتمكينها من تقديم برامج تعليمية عالية الجودة، تتماشى مع المعايير العالمية، وتخدم رؤية الإمارة التنموية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها".

واختتم سمو ولي عهد عجمان قائلا "ما نراه اليوم من تطور في أداء مؤسساتنا التعليمية، ومن نماذج مشرفة في قاعات التخرج، هو دليل واضح على أن عجمان ماضية بثبات في ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للتميز الأكاديمي والبحثي".من جانبه، عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره واعتزازه بالخريجين، مؤكدا أن التعليم في جامعة المدينة عجمان هو أكثر من مجرد مسار أكاديمي، إذ يمثل تجربة تحوّلية تمكّن الطلبة من أن يصبحوا قادة ومؤثرين في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن دفعة 2025 تجسّد الطموح والمرونة والالتزام بالتميّز.بدوره وجه السيد عمران خان، رئيس الجامعة، كلمة تهنئة إلى الخريجين، قال فيها: " رحلة جامعة المدينة عجمان هي رحلة مستمرة من التقدم والالتزام، واليوم نرحب بـدفعة 2025 ضمن شبكة خريجينا التي تضم أكثر من 4 آلاف خريج حول العالم، يحققون النجاحات على المستويين الشخصي والمهني".وأكد أن الجامعة ماضية في تعزيز موقعها مؤسسة رائدة في التعليم العالي، عبر تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، تُعد الطلبة ليكونوا فاعلين في بناء اقتصاد معرفي متجدد، ومواكبين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.ويأتي هذا الحفل في سياق الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة عجمان بتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء الإنسان والاستثمار في الطاقات الوطنية.وتواصل جامعة المدينة عجمان ترسيخ مكانتها مؤسسة رائدة في التعليم العالي من خلال تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة، وإعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية متطلبات المستقبل، والمساهمة في بناء مجتمع معرفي متكامل.