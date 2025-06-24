الامارات | برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش تنفيذ برامج ومبادرات حكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد بقصر الوطن في أبوظبي، واستعرض المجلس خلاله عدداً من التقارير ومستجدات تنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية، وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة القرارات التنظيمية المقترحة حول لوائح التبرعات والمنظومة الضريبية والخدمات الحكومية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية في مجالات الإسكان الحكومي، والتعليم، والمجتمع، وسوق العمل، وسلامة الأغذية، وحماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقة، وإنجازات منصة «اصنع في الإمارات».

كما ناقش المجلس التقارير المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية والمجالس الاتحادية لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي الاتحادي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة الحكومة لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، إضافة إلى الطلبات المقدمة من المجلس لمناقشة جهود الحكومة لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.