الامارات | ضحية احتيال إلكتروني يقع في فخ إعلان مضلل بسبب السعر المغري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف ضحية احتيال إلكتروني أنه تمكن من كشف حيلة لاستدرجه عبر إعلان مضلل لبيع أثاث وهمي عبر التواصل الاجتماعي، بعدما حوّل للمحتال مبلغ 4000 درهم كعربون لشراء خيمة، إلى أن اكتشف زيف هذا الإعلان، وتواصل على الفور مع البنك لتجميد المبلغ، وإبلاغ الجهات الشرطية عن الواقعة.

من جانبها، حذّرت وزارة الداخلية من الإعلانات المغرية للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المستهلكين إلى تمييز الإعلانات الاحتيالية والعروض المغرية، في وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد منها.

ودعت في حال وقع شخص ضحية لعمليات النصب والاحتيال، إلى الإسراع بفتح بلاغ عبر منصة الجرائم الإلكترونية في تطبيق وزارة الداخلية.

وتفصيلاً، نشرت وزارة الداخلية، عبر منصاتها الرقمية، وضمن حملة «لا يقصون عليكم»، مقطع فيديو، لقصة احتيال حدثت مع أحد الأشخاص، بهدف التوعية بعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وقال الضحية إنه شاهد أخيراً إعلاناً على منصات التواصل الاجتماعي في إحدى الدول الخليجية، عبارة عن خيمة مع جميع ملحقاتها، من أثاث وكنب، ثم تواصل مع رقم المعلن عن طريق تطبيق «واتس أب»، لمعرفة سعر هذه الخيمة بملحقاتها، فأخبره بأنها بمقابل 16 ألف درهم، وطلب تحويل عربون بقيمة 10 آلاف درهم، ليقوم بتجهيزها، وأرسل إليه كل بيانات حسابه.

وأضاف أنه أخبر المحتال بأنه سيقوم بتحويل 4000 درهم فقط، وسيدفع بقية المبلغ بعد وصول الخيمة وتركيبها مع الأثاث، وبالفعل كتب المحتال فاتورة وأرسلها إليه عبر «واتس أب»، ما جعله يعتقد أنه بالفعل نفّذ عملية شراء آمنة وبشكل موثوق، لكن أمراً ما أثار شكوكه نحو البائع، وهو أن المحتال كان يراسله فقط عن طريق الكتابة، رغم أنه كان يحاول أن يتصل به هاتفياً أو يرسل إليه رسالة صوتية ولا يرد عليه سوى بالكتابة، ومما زاد من شكوكه أنه عندما دخل إلى حساب المحتال على «التواصل الاجتماعي»، وجد أن خاصية التعليقات مغلقة، فضلاً عن وجود أكثر من حساب مزيف للشخص نفسه، وهنا تأكد أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وتابع الضحية أنه تواصل على الفور مع البنك الذي يتعامل معه، وطلب تجميد عملية تحويل المبلغ إلى المحتال وهو ما تم بالفعل، وتمكن من استرداد المبلغ، مضيفاً أنه في اليوم التالي تواصل مع إدارة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية، لتقديم بلاغ ضد المحتال.

وأطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، منتصف الشهر الجاري، حملة توعوية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية، وروابط مشبوهة، وتركز الحملة على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.

وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية المتنوعة، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع مختصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وسلسلة بودكاست توعوي تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم توعوية وقصص حقيقية تنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.

وشددت الوزارة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE».

• «الداخلية» حذّرت من الإعلانات المغرية للسلع عبر مواقع التواصل، ودعت إلى الإسراع بفتح بلاغ عبر منصة الجرائم الإلكترونية، بتطبيق الوزارة في حال التعرّض للنصب والاحتيال.