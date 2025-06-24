الامارات | شاحنات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاحنات

طالب سائقون على طريق الليسيلي - دبي الجهات المعنية بالنظر في أمر تجاوز الشاحنات على الطريق بشكل مفاجئ، وسيرها في المسار الأيسر، ما يسبب ربكة كبيرة للسيارات الأخرى، لافتين إلى أن هذا الأمر يكثر في أوقات الذروة لسير هذه الشاحنات على الطريق.

عزاب

قال سكان بمنطقة المصباح في العين إنهم يعانون كثرة وانتشار سكن العزاب في المنطقة بشكل كبير، وتقسيم المنازل إلى وحدات سكنية وغرف عدة، ما يشجع العزاب على الانتشار في المنطقة، على الرغم من أن بها العديد من مساكن العائلات، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

مراهقون

شكا سائقون بمدينة الذيد في الشارقة قيادة فئة من المراهقين دراجات نارية (أبوشراع) على الطرقات الرئيسة والفرعية بسرعات عالية، وتجاوزات خطرة، تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، معربين عن استيائهم من هذا الأمر الذي يكثر في الفترة المسائية، مطالبين الجهات المعنية بضبط مثل هذه التصرفات.

رياضة

ناشد سكان بمنطقة الفقع في العين الجهات المختصة توفير مكان مخصص للجري وممارسة رياضة الدراجات الهوائية في منطقة الفقع الواقعة على طريق دبي - العين، وإنشاء مسارات مخصصة لذلك مثل بقية المناطق الأخرى، تشجيعاً لممارسة الرياضة.

عروض

اقترح مواطنون ومقيمون في الدولة تخصيص عروض عطلات داخل الدولة، تشمل الفنادق والمدن الترفيهية والمطاعم، بأسعار مخفضة، تشجع السياحة الداخلية لهم بشكل أكبر، خصوصاً في فترة الإجازة الصيفية المدرسية.