الامارات | محمد بن راشد ينعى محمد إبراهيم عبيدالله: أحد رجال الإمارات المخلصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الخير والإحسان محمد إبراهيم عبيدالله، رحمه الله.

واستذكر سموه مناقب الفقيد في أعمال الخير وسيرته في مجال العمل الإنساني.. خصوصاً إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وبناء المساجد، ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة، مؤكداً سموه أن «محمد إبراهيم عبيدالله.. أحد رجال الإمارات المخلصين».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «رحم الله محمد إبراهيم عبيدالله.. أحد رجال الإمارات المخلصين.. ورجل اقتصاد وأعمال.. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير.. وسيرته في مجال العمل الإنساني.. وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية.. وبناء المساجد.. ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة»، وأضاف سموه: «ذهب الجسد.. وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس.. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس».

وختم سموه قائلاً: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

محمد بن راشد:

رحم الله محمد إبراهيم عبيدالله.. رجل اقتصاد وأعمال.. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير.. وسيرته في مجال العمل الإنساني.