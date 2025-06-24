الامارات | الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف قطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ودعت الوزارة إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلام شعوبها.

كما دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، الذي اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأكدت المملكة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أمس، تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر، وتضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.

ودانت سلطنة عمان، أمس، القصف الصاروخي الذي شنته إيران على دولة قطر.

واعتبرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها بثته وكالة الأنباء العمانية، القصف الصاروخي الإيراني لمواقع سيادية في دولة قطر، عملاً مرفوضاً ومداناً ينتهك سيادة دولة شقيقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتنافى مع سياسة حسن الجوار وينذر بتوسيع رقعة الصراع الذي لا طائل منه سوى مزيد من الأضرار والدمار وتقويض قواعد الأمن والاستقرار وسلامة شعوب المنطقة.

وأعربت الوزارة عن تضامن سلطنة عمان مع دولة قطر وفي ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها.

وأكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة بعد الهجوم الإيراني على أراضيها.

وأعربت مملكة البحرين، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، عن تضامنها الكامل مع الشقيقة دولة قطر وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم، مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.

وقال البيان إن مملكة البحرين تعلن عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يعتبر تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر.

وأضاف البيان أن دولة الكويت تعرب أيضاً عن استعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة، مؤكدة في ذات الصدد أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءاً لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيدة بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد دولة الكويت على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز بالتنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.

ودانت دولة قطر الهجوم الإيراني الذي استهدف، مساء أمس، قاعدة العديد الجوية، وأعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وما يتوافق والقانون الدولي. وأكد الدكتور الأنصاري أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وصدت الصواريخ بنجاح.

كما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر.

وأكد أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، ومساساً مباشراً بأمن دول المجلس كافة، مجدداً التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفاً واحداً مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

وقال: «إنه في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تتفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني عليها والذي يعد خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية».

ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظاً على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وأعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر، مؤكدة أن تلك الهجمات تعد انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها من التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، داعية إلى ضرورة خفض التوتر ووقف إطلاق النار حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة، وبذل كافة الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب منطق الحوار والحلول السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن التضامن التام مع دولة قطر إزاء ما تعرضت له من اعتداء وانتهاك لأجوائها من قبل إيران، مؤكداً أنه مرفوض ومدان. وحذر أبوالغيط في تغريدة على صفحته الرسمية على منصة «إكس» مجدداً من خطورة التصعيد، معرباً عن أمله أن يتم احتواء المواجهة الحالية برمتها في أقرب وقت.

ودان الأردن بشدة العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، واعتبره خرقاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، وحذّر من تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وشدّد السفير القضاة على ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

ودانت المملكة المغربية بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف سيادة دولة قطر ومجالها الجوي.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان، أمس، أن المملكة المغربية تعبّر عن تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وطمأنينة مواطنيها.

وأعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، واعتبره انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً للسيادة القطرية، ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي. وجدد البرلمان العربي، في بيان أصدره، أمس، التحذير من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة والاتجاه نحو مزيد من التصعيد الذي يعصف بالأمن والاستقرار، مؤكداً تضامنه الكامل مع دولة قطر ودعمها التام في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.