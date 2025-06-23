"زايد العليا" تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف أصحاب الهمم بالتعاون مع مجموعة "اللولو"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجموعة اللولو، يوماً مفتوحاً للتوظيف في مقر المؤسسة بأبوظبي، بهدف توفير فرص عمل نوعية ودائمة لمجموعة من منتسبيها في القطاع الخاص، وترسيخ مفاهيم الشمولية المهنية والعدالة الوظيفية وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع وسوق العمل.

واستقبل الحدث 30 شاباً وشابة من أصحاب الهمم، ممن سجلوا في منصة التوظيف الخاصة بالمؤسسة وانطبقت عليهم شروط جهة العمل، حيث سيخضعون لمقابلات وظيفية مباشرة مع مسؤولي التوظيف من مجموعة اللولو في هذا اليوم المفتوح تمهيداً لاختيار 15 مرشحاً للتوظيف الفوري ضمن فروع المجموعة بإمارة أبوظبي، في وظائف تشمل خدمة العملاء، والمبيعات، وأمناء الصناديق، بما يتناسب مع مهاراتهم واهتماماتهم الفردية.

ويأتي هذا الحدث المهني ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لاسيما القطاع الخاص، في سبيل فتح آفاق جديدة أمام أصحاب الهمم لبناء مستقبل وظيفي مستدام، يضمن الاستقلالية الاقتصادية، ويُعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن تنظيم هذا اليوم المفتوح للتوظيف بالتعاون مع مجموعة اللولو يجسد رؤيتنا الاستراتيجية نحو خلق بيئات عمل أكثر شمولاً، وتقديم نماذج ناجحة لتكامل أصحاب الهمم في سوق العمل، مؤكداً أن التمكين المهني ركيزة أساسية في مسيرة الدمج المجتمعي، وأن التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق هذه الغاية النبيلة.