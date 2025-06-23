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الامارات | تحديث إجراءات السفر إلى اليابان اعتباراً من أول يوليو المقبل

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أحمد عابد ـ أبوظبي 0 تبليغ

  • الامارات | تحديث إجراءات السفر إلى اليابان اعتباراً من أول يوليو المقبل 1/2
  • الامارات | تحديث إجراءات السفر إلى اليابان اعتباراً من أول يوليو المقبل 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات السفر إلى اليابان اعتباراً من أول يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سفارة دولة الإمارات في طوكيو عن تمديد فترة بقاء مواطني دولة الإمارات في اليابان من حاملي جوازات السفر العادية، إلى 90 يوماً عوضاً عن 30 يوماً والمعمول بها سابقاً.


وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" " اعتبارًا من أول يوليو 2025، يمكن للمسافر الإماراتي الإقامة في اليابان، لأغراض السياحة أو العمل، لمدة 90 يومًا، وذلك لحاملي جواز السفر العادي الذي يحتوي على شريحة إلكترونية IC".


وأضافت "كما ندعوك لمتابعة تحديثات إجراءات السفر من خلال زيارة صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة المتوفرة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة".
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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