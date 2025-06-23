الامارات | تحديث إجراءات السفر إلى اليابان اعتباراً من أول يوليو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سفارة دولة الإمارات في طوكيو عن تمديد فترة بقاء مواطني دولة الإمارات في اليابان من حاملي جوازات السفر العادية، إلى 90 يوماً عوضاً عن 30 يوماً والمعمول بها سابقاً.



وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" " اعتبارًا من أول يوليو 2025، يمكن للمسافر الإماراتي الإقامة في اليابان، لأغراض السياحة أو العمل، لمدة 90 يومًا، وذلك لحاملي جواز السفر العادي الذي يحتوي على شريحة إلكترونية IC".



وأضافت "كما ندعوك لمتابعة تحديثات إجراءات السفر من خلال زيارة صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة المتوفرة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة".

