المركز المرجعي بـ «أبوظبي للزراعة».. إنجازات رائدة في أبحاث صحة الإبل عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

يجسد المركز المرجعي المتعاون في أمراض الإبل، التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة الرائدة في مجال دعم استدامة قطاع الإبل، وتعزيز ريادته العالمية. وحصل المركز على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) في مايو 2022، ويعد الأول من نوعه عالمياً.

وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للإبل، الذي يصادف 22 يونيو من كل عام، أصدرت «الهيئة» تقريراً عن أبرز مبادرات وإنجازات المركز.

وخلال العام الماضي، قدم المركز نحو 200 تحليل مخبري متقدم، إضافة إلى تحليل أكثر من 300 ألف عينة من الإبل، ليجسد كفاءته التشخيصية العالية وقدرته وجاهزيته للتصدي للأوبئة و الطوارئ الصحية.

وأجرى المركز تحاليل التسلسل الجيني لـ 50 مسبباً مرضياً، أسهمت في تحديد السلالات و«العترات» الممرضة، مما مكن السلطات من اتخاذ إجراءات مكافحة فعالة للأمراض الوبائية، وأضاف 47 تسلسلاً جينياً جديداً إلى بنك الجينات العالمي، مما يعزز مكانة الدولة الرائدة في أبحاث أمراض الإبل.

وفي إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن خبراء المركز من رصد فيروس «ويسلبرون» في عينات إكلينيكية وتشريحية من إبل إثيوبية مريضة، وهو اكتشاف أتاح المجال لاكتشاف أسباب النفوق الغامض للإبل الإثيوبية.

وفي إطار تعزيز دوره الريادي، أطلق المركز أول بنك حيوي في الدولة بمواصفات عالمية بسعة تخزين تفوق مليون عينة، بهدف حفظ المواد المرجعية والخلايا المتخصصة لتشخيص أمراض الإبل والحيوانات الأخرى، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، إلى جانب إجراء البحوث العلمية المتخصصة.

وقالت أسماء عبدي محمد، مدير إدارة شؤون الأمن الحيوي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل يعد تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على إرثنا الثقافي وتراثنا الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والبحوث العلمية.

وأوضحت أن «دولة الإمارات بادرت بتبني مقترح اللجنة العلمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية خلال اجتماعات أبوظبي وإيطاليا عامي 2014-2015، لإنشاء مركز متخصص في أمراض الإبل بالشرق الأوسط، سعياً لسد الفجوة المعرفية، ورفع القدرات التشخيصية، وإجراء الدراسات الوبائية ونقل المعرفة».