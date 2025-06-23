«صيفكم ويانا».. فعاليات متنوعة لبناء الشخصية المتكاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تطلق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الدورة الأولى من فعالياتها الصيفية «صيفكم ويانا 2025»، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 31 أغسطس، بمشاركة مؤسساتها الأربع: أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، إلى جانب مراكزها التخصصية في المهارات الحياتية، المسرح وفنون العرض، العلوم والتكنولوجيا، والموسيقى.

وتعد فعاليات «صيفكم ويانا»، مظلة موحدة للأنشطة والبرامج الصيفية التي تستهدف الفئات العمرية من 6 أعوام فما فوق، في بيئة محفّزة وآمنة، تدمج بين التعلم والاستكشاف، والترفيه والتمكين، انسجاماً مع الدور الريادي لمؤسسة ربع قرن ورؤيتها الاستراتيجية كشريك مجتمعي في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة.

وأشارت جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى أن فعاليات «صيفكم ويانا» لهذا العام تأتي برؤية متجددة، تترجم النهج الاستراتيجي الراسخ للمؤسسة في بناء الشخصية المتكاملة لأبناء إمارة الشارقة، التي تضاء بالعلم والثقافة والفنون وتعزيز الوعي، لإعداد أجيال تمتلك أدوات ومهارات المستقبل، وتتحلى بالقيم الإماراتية الأصيلة التي تؤهلها للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة الباسمة مركزاً عالمياً للريادة والابتكار.

وأضافت: «تؤكد فعاليات صيفكم ويانا مساعي مؤسسة ربع قرن وجهودها الرامية إلى تقديم تجربة صيفية استثنائية تُثري معارف المشاركين، وتعزز مهاراتهم، وتفتح أمامهم آفاقاً للإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبلهم».

ورش تفاعلية

تشهد فعاليات «صيفكم ويانا»، مجموعة نوعيّة من البرامج التخصصية والورش التفاعلية التي تتوافق مع خصائص الفئات العمرية المستهدفة، وتُشكّل مساحة حرة لكل مشارك في ممارسة الأنشطة التي تراعي ميوله وتناسب تطلعاته، وتشجعه على اكتشاف مواهبه، وتتيح الفرصة لصقل مهاراته، وتأهيله ليصبح قادراً على المساهمة في صناعة المستقبل وخدمة المجتمع، حيث تفتح مؤسسة أطفال الشارقة آفاق الاكتشاف والمرح للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، من خلال برامج منوّعة أهمها المسرح، الآداب واللغات، الفنون، المهارات الحياتية، إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والرياضة، وبرامج التعلم بالترفيه.

وتطلق مؤسسة «ناشئة الشارقة»، حزمة برامجية تأسيسية لمنتسبيها في الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، تتنوع بين المغامرات الشاطئية، وميدان سباق السيارات «كارتينج»، إلى جانب برامج السياحة الثقافية، والبطولات الرياضية والأنشطة الفنية والتقنية، علاوة على برامج نوعية في الإعلام، والذكاء الاصطناعي، كما يشهد «صيفكم ويانا» في ناشئة الشارقة إقامة مختبر المهارات في مراكزها بكل من : واسط، مليحة، خورفكان، دبا الحصن وكلباء، والذي يُوفر بيئة احترافية تلتقي فيها المهارة بالمتعة.

وترافق مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، منتسباتها في الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، في رحلة معرفية ملهمة.