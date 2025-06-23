الامارات | رئيس الدولة وأميرا قطر والكويت وولي عهد السعودية يبحثون هاتفياً التطورات في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطرة على الأمن والسلم الإقليميين، وذلك إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي الاتصالات في إطار المشاورات المكثفة التي يجريها سموه، بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموه وقادة الدول الشقيقة أن التوترات التي تشهدها المنطقة، ستؤدي إلى تداعيات خطرة على المستويين الإقليمي والدولي، داعين الأطراف كافة إلى التحلي بالحكمة واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، مشددين على دعم بلدانهم لكل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية.

• رئيس الدولة وأميرا قطر والكويت وولي عهد السعودية أكدوا أن التوترات التي تشهدها المنطقة، ستؤدي إلى تداعيات خطرة على المستويين الإقليمي والدولي.

• محمد بن زايد ومشعل الأحمد الصباح وتميم بن حمد ومحمد بن سلمان شددوا على دعم بلدانهم لكل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية.