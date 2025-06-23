الامارات | «نافس» و«لينكد إن» الأكثر استخداماً بين المواطنين الباحثين عن عمل في «الخاص»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية حديثة، أجريت بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة «تاسك» المتخصصة بحلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول سوق العمل في القطاع الخاص للمواطنين للعام الجاري، أن منصتَي «نافس» و«لينكد إن» هما الأكثر استخداماً من قِبل المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص في الإمارات.

ووفقاً لاستطلاع رأي شمل 2000 مواطن من الباحثين عن عمل وموظفين في القطاع الخاص، و450 من أصحاب العمل، فإن «نافس» تظل منصة رئيسة للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل، حيث يستخدمها 55.95% من المشاركين في الاستطلاع، للعثور على فرص وظيفية، وعلى الرغم من أن هذه النسبة تمثّل انخفاضاً مقارنة بنسبة العام الماضي البالغة 77.65%، فإنها لاتزال تبرز أهمية المنصة في ربط المواطنين الإماراتيين بفرص العمل.

وأبرز الاستطلاع الاعتماد بشكل كبير على موقع «لينكد إن» (بنسبة 57.27%) ومنصات الوظائف (بنسبة 54.79%) كأدوات مهمة بالقدر نفسه، ما يعكس تحولاً نحو استراتيجيات متنوعة في البحث عن عمل، تدمج بين المنصات المنظمة وفرص بناء العلاقات المهنية، إضافة إلى ذلك يعتمد 47.81% من الباحثين عن عمل على مواقع الشركات مباشرة، ما يُظهر تزايد التوجه نحو التقديم المباشر.

أما بالنسبة للموظفين المواطنين فيظل برنامج «نافس» المنصة المفضلة للبحث عن عمل داخل دولة الإمارات، حيث اختاره 35.14% منهم كأفضل وسيلة للعثور على وظيفة، ومع ذلك، تمثّل هذه النسبة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنسبة العام الماضي التي بلغت 37.47%، ما يشير إلى أن الموظفين بدأوا في استكشاف طرق أخرى للبحث عن فرص عمل.

وأشارت البيانات إلى أنه رغم استمرار أهمية المنصات المنظمة، مثل «نافس»، فإن المواطنين الإماراتيين يتجهون نحو تنويع استراتيجياتهم في البحث عن عمل، من خلال الاستفادة من الشبكات الرقمية والشخصية لاستكشاف الفرص الوظيفية.

يأتي هذا فيما كشف الاستطلاع أن أصحاب العمل يواصلون الاعتماد على منصة «نافس» قناةً رئيسةً لتحقيق مستهدفات التوطين، حيث اختارها 58.13% منهم منصةً مفضلةً لهم للتوظيف، ما يمثّل زيادة طفيفة على نسبة العام الماضي التي بلغت 55.48%، كما شهدت بوابات التوظيف زيادة في الاستخدام بنسبة (49.04%) مقارنة بنسبة العام الماضي البالغة 36.75%، ما يبرز التوجه المتزايد نحو الاعتماد على الوسائل الرقمية في التوظيف.

وأظهر الاستطلاع أن شبكة العلاقات الشخصية تظل استراتيجية رئيسة، حيث يستخدمها 57.18% من أصحاب العمل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل نسبة 47.70%. فيما لاتزال وكالات التوظيف (27.75%)، ومواقع الشركات (36.84%)، تُعدّ مصادر مهمة، في حين أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة أكثر بروزاً في استراتيجيات التوظيف لدى أصحاب العمل بنسبة (37.32%).

أما وسائل التوظيف الأخرى المشار إليها في الاستطلاع فحققت نسبة (13.16%)، إذ أفادت بأن الشركات تشارك أيضاً في جهود توظيف متخصصة، تشمل التعاون مع الجامعات ومعارض التوظيف والبرامج الموجهة حسب القطاع، ما يعكس تنوعاً في الأساليب المتبعة لجذب الكفاءات الوطنية الإماراتية، وبحسب الدراسة فإن منصة «نافس» لاتزال المنصة الأكثر تفضيلاً لدى الباحثين عن عمل من مواطني دولة الإمارات، حيث اختارها 37.35% منهم كأفضل طريقة للشركات للعثور عليهم خلال العام الجاري، في الوقت الذي هيمنت فيه بوابات التوظيف الإلكترونية العام الماضي بنسبة (48.34%)، والتي انخفضت الآن إلى 20.76%.

ولفتت الإحصائية إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تؤدي دوراً في العثور على الوظائف، حيث حققت نسبة (15.18%)، وإن كانت أقل من نسبة العام الماضي البالغة 16.93%، بينما لاتزال الطرق التقليدية، مثل معارض التوظيف (7.88%) والتعاون بين المدارس والجامعات (6.68%)، تتمتع بأهميتها، بينما شهدت الترشيحات الشخصية انخفاضاً عن نسبة العام السابق، حيث حققت (3.76%)، بعدما كانت 11.89%.

وأبرزت الإحصائية أن الاعتماد على منصة «فالك طيب» لايزال ضعيفاً من قِبل الباحثين عن عمل، حيث يعتمد عليها فقط 15.34% من الباحثين عن عمل من عينة البحث، بينما 84.66% لم يتفاعلوا معها بعد، ما يسلّط الضوء على فرصة واضحة لتعزيز الوعي والرؤية والتكامل مع استراتيجيات البحث عن عمل، لخدمة الباحثين عن عمل من المواطنين بشكل أفضل.

أما بالنسبة للموظفين المواطنين فإن نسبة من يعتمدون على منصة «فالك طيب» 16.01% فقط، بعدما كانت النسبة 4% فقط العام الماضي، بينما لايزال 83.99% بحاجة للتعرّف إليها. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فأكد 6.51% فقط أنهم يعتمدون عليها في البحث عن مواطنين لتوظيفهم، و93.49% أكدوا أنهم لم يستخدموها بعد.

%35.14 اختاروا «نافس» أفضل وسيلة للعثور على وظيفة.