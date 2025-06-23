الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظافة

طالب مرتادون لبعض محطات البترول على الطرق الخارجية السريعة، الجهات المعنية بتخصيص موظفين لدورات المياه على مدار الساعة، مشيرين إلى أن بعض هذه الدورات يفتقر إلى النظافة العامة، وتنبعث منه روائح كريهة جراء غياب عمال النظافة عنه، لافتين إلى أن هذا الأمر سبّب استياء لبعض المرتادين.

منتجات

قال متسوقون إن محال تجارية تبيع منتجات عضوية من الفواكه والخضراوات تضع عليها ملصقاً مكتوباً عليه «عضوي» فقط، من غير أن يتم وضع اسم الشركة ومصدر المنتج، ويباع بسعر المنتجات العضوية الأخرى التي عليها ملصقات من الشركات المنتجة، متسائلين عما إذا كانت هذه المنتجات عضوية أم لا، مطالبين بإلزام المحال بوضع ملصقات توضح فيها اسم الشركة المنتجة، وتفاصيل المنتج.

سرعات

لاحظ سائقون على طريق لهباب - جبل علي، قيام سائقين بالقيادة عليه بسرعات جنونية وخطرة، فضلاً عن التسابق الذي يقومون به، خصوصاً في الفترة المسائية في نهاية الأسبوع، والتجاوزات الخطرة التي تُربك السائقين الآخرين، وتشكل خطراً على حياتهم وحياة مرتادي الطريق، مشيرين إلى أن الطريق يحتوي على أجهزة رادار، لكن تسارع هذه المركبات يحدث في المسافة بين جهاز رادار وآخر.

إطارات

طالب مرتادون لطرقات خارجية، الجهات المعنية بإجراء حملات توعوية وتفتيشية لإطارات الشاحنات التالفة، مشيرين إلى أنهم يشاهدون على الطرق الإطارات التالفة نتيجة انفجارها، خصوصاً خلال فصل الصيف وموسم السفر بالبر، وذلك بسبب وجود أحمال زائدة في المركبة، وغيرها من الأمور الأخرى.