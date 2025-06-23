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الامارات | «الرقابة النووية »: لا تأثيرات في الدولة نتيجة التطورات بإيران

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | «الرقابة النووية »: لا تأثيرات في الدولة نتيجة التطورات بإيران 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجمهور بأن الجهات الوطنية المختصة تتابع، عن كثب، تطورات الوضع المرتبط بالمنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت الهيئة أنها على اطلاع ومتابعة مستمرة للمستجدات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتستلم بشكل دوري التحديث من القنوات الرسمية.

وقالت الهيئة إنه بناء على المتابعة المستمرة للموقف، فإنها تؤكد عدم وجود تأثيرات في الدولة نتيجة هذه التطورات، وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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