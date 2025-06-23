الامارات | الإمارات تتابع بقلق تصاعُد المواجهة العسكرية في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية، وطالبت بضرورة الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بحشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات، وتحث الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسؤولياتهما، من خلال العمل الجاد على حل القضايا المزمنة في المنطقة التي باتت على المحك، وتُشكّل تهديداً متزايداً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.