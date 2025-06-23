الامارات | ارتفاع درجات الحرارة وسط نشاط الرياح المثيرة للغبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، مع تراجعها بشكل طفيف بعد غد، وسط نشاط حركة الرياح المثيرة الغبار والأتربة نهاراً، واضطراب موج البحر.

وذكر أن الطقس سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف.

ويكون صحواً إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، أما الرياح فشمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس الغد رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق الشرقية، فيما توقع تشكل ضباب خفيف، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، بعد غد، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وذكر أن طقس الخميس سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف شمالاً، وصحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.