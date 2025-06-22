ارتفاع درجات الحرارة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57، والجزر الأول عند الساعة 06:37.

يكون بحر عمان أيضا خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مساءً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 18:55، والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 41 29 75 25

دبي 42 30 70 25

الشارقة 42 29 70 25

عجمان 39 28 70 35

أم القيوين 40 28 70 45

رأس الخيمة 45 27 70 25

الفجيرة 44 32 75 20

العـين 45 28 70 20

ليوا 45 27 70 20

الرويس 42 28 75 20

السلع 43 28 75 30

دلـمـا 38 29 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 35 27 80 35

أبو موسى 35 28 80 35