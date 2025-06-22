قرقاش: ثقتنا مطلقة في حكمة قيادتنا في توجيه الدفة ببصيرة وثبات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية الاستثنائية، ثقتنا مطلقة في حكمة قيادتنا، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" في توجيه الدفة ببصيرة وثبات.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"في ظل هذه الظروف الإقليمية الاستثنائية، ثقتنا مطلقة في حكمة قيادتنا وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في توجيه الدفة ببصيرة وثبات. وستظل الإمارات صوت العقل، وركيزة للسلام والاستقرار والازدهار".