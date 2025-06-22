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الامارات | الكويت.. إخلاء سبيل فنانة بكفالة بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الكويت.. إخلاء سبيل فنانة بكفالة بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة 1/2
  • الامارات | الكويت.. إخلاء سبيل فنانة بكفالة بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل فنانة كويتية مشهورة بكفالة مالية قدرها 200 دينار، وذلك بعد أيام من ضبطها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

كما قررت النيابة إخضاع الفنانة للإشراف الطبي، بهدف متابعة حالتها الصحية وتمكينها من استكمال العلاج والتعافي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن القبض على الفنانة، دون أن تكشف عن اسمها، في إطار حملة مكافحة المخدرات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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