الامارات | قرقاش: ثقتنا مطلقة في حكمة محمد بن زايد.. والإمارات ستبقى صوت العقل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل نهجها الثابت كـ«صوت العقل» وركيزة للاستقرار والسلام والازدهار، رغم ما تشهده المنطقة من ظروف إقليمية استثنائية.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «في ظل هذه الظروف الإقليمية الاستثنائية، ثقتنا مطلقة في حكمة قيادتنا، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في توجيه الدفة ببصيرة وثبات».

وأضاف أن دولة الإمارات ستظل صوت العقل في المنطقة، متمسكة بدورها المحوري في تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار.