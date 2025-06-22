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الامارات | «التربية» تعتمد إلزامية تدريس العربية والإسلامية والمواد الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة

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  • الامارات | «التربية» تعتمد إلزامية تدريس العربية والإسلامية والمواد الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة 1/2
  • الامارات | «التربية» تعتمد إلزامية تدريس العربية والإسلامية والمواد الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد دليل ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال، على مستوى المدارس الخاصة في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الضوابط سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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