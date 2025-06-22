الامارات | «التربية» تعتمد إلزامية تدريس العربية والإسلامية والمواد الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعتمد إلزامية تدريس العربية والإسلامية والمواد الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد دليل ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال، على مستوى المدارس الخاصة في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الضوابط سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026.
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