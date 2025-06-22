«الهوية والجنسية» تفوز بجائزة «أفضل حملة تسويقية لعام 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - سنغافورة (وام)

عززت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» رصيد إنجازاتها الإبداعية والابتكارية بحصولها على جائزة الاتصال الحكومي «2025GOVMEDIA» بفئة «أفضل حملة تسويقية لعام 2025» عن الحملة التسويقية التي نفذتها حول مشروع «السفر الذكي»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر وجائزة الاتصال الحكومي «GovMedia» التي عقدت في سنغافورة.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»، إن الجائزة تمثل إضافة نوعية لسجل إنجازات «الهيئة» خلال عام 2025، وشهادة عالمية مهمة على تميزها في الترويج والتسويق لمشاريعها الاستراتيجية، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها في مجال تقديم الخدمات الحكومية وتنظيم الحملات التسويقية لها.



وأضاف أن الجائزة تعكس حجم تأثير مبادراتها التسويقية وقدرتها على دمج الابتكار في أساليب التوعية عبر قنواتها الإعلامية والرقمية، ما يعزز من مساهماتها ودورها في نشر ثقافة التميُّز وجعلها جزءاً لا يتجزَّأ من الممارسات الترويجية في تنفيذ نوعية الحملات، وفقاً لأهداف وخطط مدروسة ومحددة ورسائل توعية واضحة وبلغاتٍ عدة، للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في الدولة.

وأوضح أن حملة تسويق منظومة «السفر الذكي» تمثل نموذجاً رائداً للحملات التسويقية للمشاريع الحكومية، وتميزت بالتخطيط الجيد والوصول السهل والسريع لأكبر عدد من الجماهير المستهدفة باستخدام كل القنوات المتاحة والتقنيات الإعلامية الحديثة، فضلاً عن كثافة الانتشار عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والوسائط الرقمية، والتسويق عبر المؤثرين، الأمر الذي جعل الحملة أكثر فاعلية وتأثيراً ومكن «الهيئة» من تحقيق المستهدفات التوعوية.

أحدث التقنيات

أكد أن تميز مشروع السفر الذكي بوصفه مشروعاً استراتيجياً رائداً يستخدم أحدث التقنيات لتسهيل عبور المسافرين عبر مطار زايد الدولي واختصار زمن العبور إلى 7 ثوانٍ فقط، أسهم بشكل كبير في نجاح الحملة التسويقية التي نفذتها «الهيئة»، وكان مصدر إلهام للعديد من الأفكار المبتكرة التي قامت عليها الحملة، وجعلها من الحملات المتميزة التي تستحق الجائزة والتقدير.

تسلم الجائزة فريق «الهيئة» برئاسة العميد أحمد مطر الظاهري، مدير إدارة المشتريات بقطاع الخدمات المساندة، وتعتبر جائزة الاتصال الحكومي «GovMedia» من أبرز الجوائز العالمية الذي تنتهج مبدأ الابتكار والتميز المؤسسي في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات.

وتكرم المؤسسة الراعية للجائزة، بشكل سنوي الجهات الحكومية وكبريات الشركات العالمية لتعزيز كفاءتها وجودتها من خلال تبنّي مفاهيم التميُّز والابتكار والتسويق بصفتها ركائز أساسية للتحسين والتطوير انسجاماً مع الأهداف الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمتعاملين مما يعزز من التنافسية على الساحة العالمية.