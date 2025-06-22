الامارات | إنقاذ سائقة تعطّل مثبت السرعة في مركبتها على شارع الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الدوريات المرورية في شرطة دبي من إنقاذ سائقة بعد تعطل مثبت السرعة في مركبتها على شارع الشيخ زايد، وذلك في تدخل سريع واحترافي تم خلال دقائق من تلقي البلاغ، ما أسهم في تجنبها ومستخدمي الطريق خطر وقوع حادث مروري محتمل.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود مركبة تسير بسرعة ثابتة على شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي، دون قدرة السائقة على التحكم فيها، نتيجة تعطل مثبت السرعة.

وأضاف أن الدوريات المرورية تحركت على الفور إلى الموقع، ورصدت المركبة وهي تسير في المسرب الرابع من الطريق، ورافقتها، ووجهت السائقة عبر مكالمات هاتفية تعليمات مباشرة، لإبلاغها بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، بهدف الحفاظ على سلامتها وسلامة الآخرين.

وأوضح المزروعي أن الدوريات المرورية قامت بتأمين المركبة عبر خلق ممر آمن من المركبات خلفها وأمامها، مع إبعاد المركبات الأخرى عن مسارها لتفادي أي اصطدام محتمل، إلى أن تم إيقاف المركبة بأمان على جانب الطريق دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأكد أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين غرفة العمليات والدوريات الميدانية كان لهما دور كبير في السيطرة على الموقف بنجاح، مشيداً بجهود الفرق المرورية في التعامل المهني والإنساني مع مختلف الحالات الطارئة، بما يعكس كفاءة شرطة دبي في الاستجابة السريعة وحماية الأرواح على الطريق.

ودعا السائقين إلى إجراء فحوص دورية للمركبات، والتأكد من سلامة الأنظمة الفنية فيها، بما في ذلك أنظمة المكابح ومثبت السرعة، مؤكداً أن الوعي والإجراءات الوقائية تلعب دوراً محورياً في تفادي الأعطال الخطرة.

كما لفت إلى ضرورة التزام السائقين الذين يتعرضون لمشكلة تعطل مثبت السرعة بالهدوء وعدم الذعر، مع التأكد من ربط حزام الأمان، وتشغيل أضواء التنبيه الرباعية (الإشارات الأربع) والمصابيح الأمامية، والاتصال الفوري برقم الطوارئ 999 لشرح الحالة بدقة.

وذكر أن هناك خطوات محددة يجب على السائق اتباعها في مثل هذه الحالات، أهمها توجيه المركبة تدريجياً نحو جانب الطريق الآمن مع الحفاظ على التوازن وعدم القيام بمناورات مفاجئة، والضغط المتواصل على دواسة المكابح، إذ إن بعض أنظمة مثبت السرعة قد تنفصل تلقائياً عند الكبح المتدرج، وفي حال عدم استجابة الفرامل، يجب تحويل ناقل الحركة إلى الوضع «N»، ما يؤدي إلى فصل الدفع عن العجلات ويساعد على تقليل السرعة تدريجياً. وإذا لم تفلح الخطوتان السابقتان، يُنصح برفع فرامل اليد تدريجياً وبحذر شديد، مع الإمساك القوي بعجلة القيادة لتفادي فقدان السيطرة، وإذا استمر الخلل، يمكن تحريك ناقل الحركة بين وضعيات N وD مرات عدة في محاولة لتقليل السرعة. وفي حال نجحت أي من هذه الخطوات قبل وصول الدوريات، يتوجب إيقاف المركبة خارج الطريق بشكل آمن، وانتظار وصول الجهات المختصة.

وأكد المزروعي أن سلامة السائقين ومستخدمي الطريق تبدأ بالوعي والمعرفة المسبقة بكيفية التصرف في المواقف الطارئة، مشيراً إلى أن «اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب يُجنّب السائق مخاطر كبيرة».