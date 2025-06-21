حمدان بن محمد: تعلّمت من والدي أن العطاء قيمة تزدهر بها الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنه تعلم من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن العطاء قيمة تزدهر بها الحياة.

وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم الأب العالمي «تعلّمت من والدي HHShkMohd@ أن العطاء قيمة تزدهر بها الحياة.. وأن المسؤولية لا تعني المنصب.. بل تعني القدرة على العطاء».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «من حكمته نستمد قوتنا.. ومن كلماته نستلهم عزيمتنا.. وبرؤيته نمضي بثقة وطمأنينة نحو غدٍ أجمل بإذن الله».