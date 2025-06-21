الامارات | حمدان بن محمد: تعلّمت من والدي محمد بن راشد أن المسؤولية تعني القدرة على العطاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن القيم التي تعلّمها من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل مصدر إلهام في مسيرته، وفي مقدمتها أن "العطاء قيمة تزدهر بها الحياة"، وأن "المسؤولية لا تعني المنصب، بل تعني القدرة على العطاء".

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس: "تعلّمت من والدي أن العطاء قيمة تزدهر بها الحياة.. وأن المسؤولية لا تعني المنصب.. بل تعني القدرة على العطاء. من حكمته نستمد قوتنا.. ومن كلماته نستلهم عزيمتنا.. وبرؤيته نمضي بثقة وطمأنينة نحو غدٍ أجمل بإذن الله".