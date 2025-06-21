أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف العاصمة «أبوظبي»، بعد غد «الاثنين»، حدثاً برلمانياً رفيع المستوى، حيث يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسة خاصة «إماراتية - أوروبية»، بحضور معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة، كونها الأولى التي يقوم بها رئيس للبرلمان الأوروبي خلال فترة رئاسته إلى منطقة الخليج العربي، مما يؤكد على عمق ومتانة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من معالي صقر غباش، وتتزامن مع مرحلة حيوية في العلاقات الثنائية، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، حيث يؤكد هذا الحراك البرلماني على الحرص المتبادل لمواكبة مسار الدبلوماسية الرسمية، وتقديم الدعم الكامل للمصالح المشتركة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي.

وستشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، تهدف إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون البرلماني، وتنسيق الرؤى والمواقف حيال أبرز القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الخاصة في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة لدى الدولة.

وضمن أجندة الزيارة، يستضيف المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، رئيس الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في أبوظبي.

ويأتي الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي في سياق تنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الصادر خلال اجتماعهم الدوري الثامن عشر، الذي استضافه المجلس في أبوظبي بتاريخ 12 نوفمبر 2024، بهدف تعزيز الحوار البرلماني الخليجي الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.