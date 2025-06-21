تأثر الدولة بامتداد المنخفضات الجوية الحرارية مع بداية الصيف

21 يونيو 2025 19:00

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بدأ اليوم موسم الصيف في دولة الإمارات، حيث تكون في هذا اليوم الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة، وهو أقصى ارتفاع تصل إليه الشمس شمال خط الاستواء خلال العام.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقرير، إلى أنه في هذا اليوم يبدأ فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وينتهي في 22 سبتمبر.

وقال المركز في تقريره: "الوضع السائد في هذا الفصل هو امتداد منخفض الهند الموسمي، وهو الذي يلعب دوراً هاماً في رفع درجات الحرارة في المنطقة ودولة الإمارات، خاصة في المناطق الجنوبية، ويمد المنطقة بكتل هوائية رطبة وحارة، ونتيجة لاندفاعها من الجنوب الشرقي والشرق، حيث يعتبر المحيط الهندي هو المصدر الفعال لتزويد المنطقة بكتل هوائية رطبة، ونتيجة لاعتراض سلاسل الجبال الشرقية لهذه الكتل الهوائية الرطبة يؤدي ذلك إلى عملية الرفع الديناميكي، حيث إن سلسلة الجبال الممتدة من الشمال الشرقي من الدولة باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة الساحل الشرقي تلعب دوراً أساسياً في تكون السحب الركامية الصيفية التي تصاحبها عادة أمطار مختلفة الشدة، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً على تلك المناطق خلال فترة النهار".

وأوضح المركز أنه يلاحظ أيضاً أن المرتفع شبه الاستوائي في الطبقة العلوية للغلاف الجوي يسيطر على منطقة الخليج العربي لفترة طويلة في هذا الفصل، ولكن عندما يتراجع المرتفع شبه الاستوائي إلى الغرب والشمال يفسح المجال لتقدم امتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي، مصحوباً برياح شرقية إلى جنوبية شرقية في الطبقات العليا، وينتج حركة وتذبذباً لحزام الالتقاء الاستوائي (I.T.C.Z) إلى الشمال يؤدي ذلك إلى تكون السحب الركامية، خاصة على المناطق الجنوبية والغربية يصاحبها سقوط الأمطار. ومن خلال السجلات المناخية، كانت أعلى كمية أمطار مسجلة في الدولة 220.9 في ميناء الفجيرة 27 يوليو 2022، ويصل المعدل العام للأمطار في فصل الصيف 4.7 ملم تقريباً.

وأوضح المركز أنه في هذا الفصل أيضاً تتأثر الدولة بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الحرارية التي تتمركز فوق شبه الجزيرة العربية والتي تلعب دوراً هاماً في رفع درجات الحرارة في دولة الإمارات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والغربية، حيث سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في الدولة 51.8 بمزيرعة 30 يوليو 2017، ويبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 42 درجة مئوية على الدولة ومتوسط درجات الحرارة الصغرى 29 درجة مئوية، بينما المعدل العام لدرجات الحرارة على الدولة 35 درجة مئوية.

تكون الرياح السائدة المصاحبة لهذا الوضع، عادة، جنوبية شرقية وجنوبية غربية، وهي قادمة من مناطق شديدة الحرارة تعمل على رفع درجات الحرارة.

وتتأثر الدولة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، أغلب أيام هذا الفصل بدورة نسيم البر والبحر المتتالية خلال أشهر الصيف. تهب رياح شمالية غربية في فترة الظهيرة والمساء تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وتزداد معها كمية بخار الماء في الهواء نسبياً مما يتسبب في بعض الأيام بتشكل الضباب أو الضباب الخفيف في ساعات الليل والصباح الباكر على أماكن محدودة، وينتهي بشكل سريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة الحرارة مع سطوع الشمس وأن معدل عدد الأيام التي يشكل الضباب أو الضباب الخفيف فيها خلال فصل الصيف 8 أيام.

في بعض الأحيان، تنشط الرياح الجنوبية الجافة المصاحبة للمنخفض الحراري الممتد من الغرب والتي تعمل على إثارة الغبار والأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق الداخلية أو تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً نتيجة لتقدم منخفض الهند الموسمي من الشرق. ومع وجود مرتفع جوي من الغرب، يحدث انحدار ضغطي، فينتج عنه تسارع للرياح الشمالية والشمالية الغربية التي تعمل على إثارة الغبار والأتربة على منطقة العراق وشمال المملكة العربية السعودية والكويت، هذه الرياح تسمى محلياً بـ«الشمال»، وتحمل الغبار والأتربة من شمال الخليج العربي، وتعمل أيضاً على إثارة الغبار والأتربة، حيث تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. أعلى سرعة رياح سجلت في الدولة 130 كلم/ ساعة في مطار العين 05 يوليو 2020 ومعدل سرعة الرياح 12 كلم/ ساعة.