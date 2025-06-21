طقس صحو ورياح تنشط أحيانا مثيرة الغبار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وتكون حركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 22:07، والجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثاني عند الساعة 05:44.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:29 والمد الثاني عند الساعة 17:56، والجزر الأول عند الساعة 12:37 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 85 35

دبي 40 30 85 40

الشارقة 41 29 85 30

عجمان 38 31 80 40

أم القيوين 42 27 75 30

رأس الخيمة 46 29 70 20

الفجيرة 46 35 85 15

العـين 44 28 60 15

ليوا 44 27 40 10

الرويس 40 24 80 20

السلع 43 29 50 10

دلما 40 31 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 80 25

أبو موسى 34 33 80 65.