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حمدان بن زايد: زايد كان أباً للإمارات وشعبها

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حمدان بن زايد: زايد كان أباً للإمارات وشعبها

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أباً للإمارات وشعبها.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم الأب، نستذكر والدنا زايد، طيّب الله ثراه، الذي لم يكن أباً لأبنائه فقط، بل كان أباً للإمارات وشعبها. كان قدوة في الحكمة والرحمة، ونموذجاً يُحتذى به في بناء الإنسان والوطن».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ونُثمّن دور كل أب يواصل غرس القيم، وبناء الأجيال على نهجه الراسخ».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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