حمدان بن زايد: زايد كان أباً للإمارات وشعبها

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أباً للإمارات وشعبها.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم الأب، نستذكر والدنا زايد، طيّب الله ثراه، الذي لم يكن أباً لأبنائه فقط، بل كان أباً للإمارات وشعبها. كان قدوة في الحكمة والرحمة، ونموذجاً يُحتذى به في بناء الإنسان والوطن».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ونُثمّن دور كل أب يواصل غرس القيم، وبناء الأجيال على نهجه الراسخ».