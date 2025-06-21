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طحنون بن زايد: الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره

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طحنون بن زايد: الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره، وهو صاحب الدور المحوري في ترسيخ القيم الوطنية في نفوس أجيال المستقبل، وتعزيز ثقافة المسؤولية والعمل، وإعداد جيل قادر على الإسهام في تقدم الدولة وازدهارها».
وأضاف سموه: «في يوم الأب، نعتز بكل الآباء ونتمّن دورهم وجهودهم في دعم أبنائهم، وتمكينهم من أدوات المستقبل، مع الحفاظ على موروثنا وتقاليدنا الأصيلة. كل عام وجميع الآباء بخير».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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