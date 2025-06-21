عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة الصناعة الكندية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ميلاني جولي، وزيرة الصناعة والوزيرة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية الكندية لمناطق كيبيك.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد ضمن زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كندا، بحث علاقات الصداقة بين البلدين وأطر التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما الصناعية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة المتجددة.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى أهمية العمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، انطلاقاً من العلاقات الإماراتية الكندية المتميزة، وكذلك ما يزخر به هذا القطاع من فرص متنوعة وجاذبة تدعم التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري مبعوث سمو وزير الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عبدالرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا.