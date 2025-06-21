الامارات | مودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعر بالقلق نتيجة تقليد ابني المراهق لأصدقائه خصوصاً أنه ليس لديه هوايات يشغل بها وقت فراغه، وأخاف أن يجروه إلى سلوكيات خطرة بعد أن علموه التدخين.

الشباب هم ثروة الأمة ونتاجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكل القطاعات محتاجة إلى سواعدهم التي تعمل بكفاءة وإخلاص وعلم وإيمان وقوة وأمانة، وهذه الثروة يتحتم على المجتمع حمايتها من الضياع أو الانحراف، وتتلخص هذه الحماية في أمور عدة منها ملء وقت الفراغ، وإيجاد البدائل النافعة، وتحديد أهداف يطمح للوصول إليها، وتنظيم الوقت، لذا فإن المسؤولية تدعونا للوقوف معهم ونصحهم وإرشادهم والأخذ بأيديهم.

من اللازم العناية بالشباب وتربيتهم التربية الراشدة وتحصينهم من كل عوامل الضعف حتى لا تجرفهم التيارات الفكرية المنحرفة وحتى لا تعصف بهم الظواهر الاجتماعية الشاذة، وأن تتضافر الجهود وتتوحد الرؤى لتخطط لمستقبل الشباب، ووضع برامج مدروسة على مختلف مراحلهم وأعمارهم لتصل بهذه الفئة العمرية إلى المستوى المطلوب من العلم والمعرفة والآداب.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية