الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - • حدث تسرب في المياه بإحدى دورات المياه بالشقة، وطلبت من المؤجر إصلاحه، لكنه تباطأ، فهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقت في إصلاح الخلل؟ وهل يجوز فسخ العقد لهذا السبب؟ (م.أ - دبي)

• من واجبات المؤجر أن يلتزم بإصلاح ما يحدث من خلل في الشيء المؤجر الذي يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من القاضي يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.

إذا كان الخلل الذي يلتزم المؤجر بإصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة المستعملة التي لا تحتمل التأخر وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المتعارف عليه من الأجرة.

وإذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة الشيء المؤجر أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط له حق الرجوع.

أما إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم ينفق على غير ذلك.

ويجوز أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغير في الشيء المؤجر ومن وضع آلات أو أجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته، فإذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب من القاضي فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.