الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي غيابياً بمعاقبة شخص آسيوي بغرامة 5000 درهم بعد إدانته بتهمة التحصل على مال منقول عبارة عن 5000 درهم حولت إلى حسابه في ظروف تبعث على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه في الواقعة من جنسية دولة آسيوية كشف عن تعرضه لجريمة احتيال إلكتروني حين أوهمه شخص مجهول بالاستثمار في صفقة وهمية، وطلب منه تحويل المبلغ المراد استثماره إلى حساب المتهم، ومن ثم اكتشف المجني عليه الجريمة.

ووجهت إلى المتهم في البداية تهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، لكن ثبت من خلال التحقيقات أن دوره اقتصر على تلقي أموال المجني عليه في حسابه.

من جهته عارض المتهم على الحكم الغيابي أمام المحكمة، وتم قبول معارضته ومثل أمام القضاء وأنكر التهمة المسندة إليه.

وبعد نظر المعارضة ودفوع المتهم انتهت المحكمة إلى أن الحكم الغيابي جاء في محله للأسباب التي بني عليها، ولم يبد المتهم دفاعاً ليغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي تكون معه المعارضة جديرة بالرفض، وتأييد الحكم الغيابي وهو معاقبته بغرامة 5000 درهم.

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