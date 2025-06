افتتاح معرض «أم الإمارات» في «أنقرة» احتفاءً بمسيرة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة والعمل الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت العاصمة التركية أنقرة، أمس، افتتاح معرض «أم الإمارات»، The Mother of the Nation الذي تنظمه وزارة الداخلية الإماراتية، احتفاءً بالدور الريادي والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجالات تمكين المرأة، ودعم التنمية الأسرية والمجتمعية على المستويين المحلي والدولي، وما تمثله من نموذج عالمي للقيادة النسائية المؤثرة، من خلال مبادرات تمس جوهر الإنسانية.

حضر حفل الافتتاح معالي ماهينور أوزدمير، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، وسعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى تركيا، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والدبلوماسيين.

وتأتي استضافة الرئاسة التركية للمعرض في العاصمة أنقرة، كأحد مخرجات زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية، خلال شهر مايو المنصرم، إلى جمهورية تركيا، والتي شكّلت محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات تعزيز دور المرأة في المجتمع، والعمل الإنساني والتنموي، وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يعكس عمق التقدير لدور سموها الريادي ومكانتها الدولية على مستوى المنطقة والعالم.

ويواصل معرض «أم الإمارات» في أنقرة سلسلة النجاحات، التي حققها في محطتيه السابقتين، بعد أن شهد حضوراً لافتاً وإشادة واسعة خلال انعقاده في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش لجنة وضع المرأة CSW في دورتها الـ69، وكذلك خلال تنظيمه في العاصمة موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية.

ويحتفي المعرض الذي تحتضنه «مكتبة الأمة» التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، بمسيرة «أم الإمارات»، التي شكّلت علامة مهمة في تاريخ العمل الإنساني والاجتماعي، ووضعت بصمتها الراسخة في مسيرة تعزيز دور المرأة الاجتماعي والتنموي، حيث يسلط المعرض الضوء على محطات مشرقة من عطاءات وإسهامات سموها في النهوض بالمجتمع.

ويسعى الحدث إلى الإضاءة على رؤية «أم الإمارات» في مختلف المجالات التنموية، بما في ذلك الاقتصاد، والأعمال، والتعليم، والسياسة، وتمكين المرأة والأسرة، والثقافة، والرياضة، وإبراز الإنجازات المميزة للإماراتية، وقصص النجاح التي تحققت على المستوى المحلي والدولي.

كما يبرز المعرض الدور الريادي للمرأة الإماراتية وإنجازاتها المتنوعة، ويعزّز من التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعبين، بما يجسّد التقدير الدولي المتنامي لسموها كرمز للريادة المجتمعية والإنسانية.

ويشهد المعرض مشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الفكر، في فعالية ثقافية واجتماعية تجسّد عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا الصديقة، وتعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الحوار الثقافي والتعاون الإنساني بين البلدين.