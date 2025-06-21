«الوطني» يعقد جلستيه الـ«12» و«13» الأربعاء المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلستيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم 25 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

ويناقش المجلس موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، وسيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، تتضمن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، كما سيطلع على أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة تمت إحالتها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية لدراستها بصفة الاستعجال، بشأن: الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.

كما يناقش المجلس أربعة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.

وسيطلع المجلس على تقارير أعمال ونشاط هيئة المكتب، ولجان المجلس، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.