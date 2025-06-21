راشد بن حميد: ترسيخ ثقافة تبادل المعرفة والتعاون والابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

ناقش مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان، في اجتماعه، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس المجلس، الأداء المؤسسي والأولويات الاستراتيجية، وأحدث الإنجازات الأكاديمية للجامعة.

وشهد الاجتماع، الذي عقد في حرم الجامعة، حضور أعضاء مجلس الأمناء ممثلين في الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، نائب رئيس المجلس ورئيس دائرة الموانئ والجمارك، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وعبد الرحمن الشامسي، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، وعبد العزيز الجسمي، وسمير طارق، وعمران خان، رئيس الجامعة.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جهود مجلس أمناء الجامعة من أجل تمكينها من تحقيق المزيد من التقدم والتطور، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة تبادل المعرفة والتعاون والابتكار، وتعزيز الشراكات مع قطاع العمل لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة جامعة المدينة عجمان كمؤسسة أكاديمية متميزة على المستويين المحلي والعالمي.

وقدم عمران خان، رئيس الجامعة، شرحاً تفصيلياً عن الإنجازات التي حققتها الجامعة، ومنها حصولها على تصنيف 5 نجوم من نظام نجوم «كيو اس» في مجالات التدريس، والتوظيف، والعولمة، والمرافق، مما يعكس التزامها بالتميز الأكاديمي، وحصول برنامج العلاقات العامة والإعلان على اعتماد دولي من وكالة ضمان الجودة «AQAS» الألمانية.

وقال: إن الجامعة تسعى للحصول على اعتمادات دولية لكلياتها وبرامجها الأكاديمية كافة، بما في ذلك «AACSB» لبرامج الأعمال، والمجلس الأسترالي لطب الأسنان «ADC» لبرنامج بكالوريوس جراحة الأسنان، و«HCERES» المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي لبرامج القانون.